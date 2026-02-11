Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Samsun'da 52 yaşındaki adamdan acı haber! Derede ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde 52 yaşındaki Musa Yarar'dan acı haber geldi. Yarar, Yılanlıdere yatağında suyun içinde ölü olarak bulundu. Şahsın yüksekten dereye düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Samsun'da 52 yaşındaki adamdan acı haber! Derede ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 13:53

Samsun'un ilçesinde Yavuzselim Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Musa Yarar, Yılanlıdere yatağında suyun içinde fark edilince durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'da 52 yaşındaki adamdan acı haber! Derede ölü bulundu

Yavuzselim Mahallesi Muhtarı Muhammet Aydın, "200 Evler'de ikamet eden kardeşimiz ırmak yatağında bulunmuştur. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra adli tıp kurumuna kaldırılmıştır. Mahallemin başı sağ olsun" dedi.

Samsun'da 52 yaşındaki adamdan acı haber! Derede ölü bulundu

DEREYE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Musa Yarar'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Şahsın yüksekten dereye düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

