Üç çocuk annesine kurşun yağmuru: Almanya'da Türk kadını, eşi tarafından katledildi!

Almanya'da 38 yaşındaki Türk kadını Renur Ö., eşi Erhan Ö. tarafından öldürüldü. Erhan Ö., Schrozberg kasabasındaki Bahnhof caddesi üzerinde eşiyle birlikte işlettikleri döner dükkanının arka sokağında silahla vurarak katletti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Erhan Ö., eşini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Renur Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüpheli Erhan Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı.

Polisin ifadesine başvurduğu komşuları şüpheli Erhan Ö.'nün yaklaşık on yıldır döner büfesi işlettiğini, ev hanımı olan üç çocuk annesi Renur Ö.'nün de eşine yardım ettiğini bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Altı bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Jacqueline Förderer, ailenin yıllardır kasabada yaşadıklarını belirterek, "Elbette şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz. Küçük ve sakin kasabamız Schrozberg'de böyle bir olayın yaşanmasını beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Cinayetin neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bir sonuca ulaşılamazken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.