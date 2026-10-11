Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KIZ KARDEŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri, kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.