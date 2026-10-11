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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:00

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, kız kardeşini balkondan attıktan sonra tabancayla intihar etti. Hastaneye kaldırılırken kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 17:00

'nın ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

KIZ KARDEŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri, kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Antalya
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#Alanya
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#Timuçin Ç
#3. Sayfa
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