Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan aşağı atıp intihar etti

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İstanbul
Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerine Timuçin Ç., kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.
Timuçin Ç., daha sonra evdeki tabancayla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona giren sağlık görevlileri, kendini yaralayan Timuçin Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.