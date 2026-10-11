Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin operasyon, 32 bin tutuklama Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7.818 operasyon gerçekleştirilerek 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 32.882 şüpheli tutuklandı. Suç örgütlerinin finansal kaynaklarına müdahale edilerek piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi ve 38.058 banka ve kripto hesabı donduruldu/bloke konuldu. 28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına erişim engeli getirildi.

"Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında;

7.818 operasyon gerçekleştirildi

70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

⁠32.882 şüpheli tutuklandı

15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde;

⁠Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi

⁠1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.

9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu.

803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi.

38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu.

⁠28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.

Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!"

https://x.com/abakingurlek/status/2109278646783361259