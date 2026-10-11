Altında büyük hesaplaşma! Yüksek faize rağmen alımlar hız kesmiyor

DOLAR YÜKSELDİ, TAHVİL FAİZLERİ REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

Bloomberg Dolar Spot Endeksi son bir ayda yüzde 3'ten fazla yükselirken, altın yaklaşık yüzde 5 geriledi. Doların güçlenmesi, ons fiyatındaki kaybın yarısından fazlasını açıklıyor. Bu nedenle diğer para birimleriyle yatırım yapanların altındaki kaybı daha sınırlı kaldı. Aynı dönemde ABD'nin 5 ve 10 yıllık tahvil getirileri yaklaşık 50 baz puan arttı. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,3'e ulaşırken, 30 yıllık getiri yüzde 5,7'ye yaklaştı. Onlarca yılın en yüksek seviyelerine çıkan faizler, enflasyon ve kamu borçlarına ilişkin endişeleri artırdı.

Altın açısından daha kritik olan 10 yıllık reel tahvil getirisi ise yaklaşık 50 baz puan yükselerek yüzde 3'e yaklaştı. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın maliyetini artırıyor. Perşembe günü 4 bin 100 doların altına gerileyen ons altının yeniden bu seviyenin üzerine çıkması ise düşük fiyatlardan alımların sürdüğünü gösterdi.