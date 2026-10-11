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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:38

TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler: "Yabancı elektrikli araçları kampüse almıyoruz"

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zeka üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine almadıklarını aktaran Aşit, "Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 14:38

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekanın yanlış bilgiler üretebildiğini ve kişisel veriler üzerinden insanları yönlendirmek amacıyla kullanılabildiğini söyledi. 

Dijital teknolojilerin güvenlik risklerine dikkat çeken Akşit, savunma sanayisinde bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını aktardı.

Yapay zekanın öğrenen algoritmalar sayesinde geliştiğini ancak her zaman doğru bilgi üretmediğini belirten Akşit, bu sistemlerin yanlış veya uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğini ifade etti. Bilimsel araştırmalarda gerçekte bulunmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğine dikkati çeken Akşit, yapay zekadan elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini vurguladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler: "Yabancı elektrikli araçları kampüse almıyoruz"

Yapay zekanın ikna kabiliyetinin de risk oluşturduğunu dile getiren Akşit, kişisel verilerin analiz edilmesiyle insanların ilgi alanları, beklentileri ve hassasiyetlerinin belirlenebildiğini, bu bilgilerin başta seçimler olmak üzere farklı alanlarda insanları yönlendirmek için kullanılabildiğini savundu.

Dijital platformlarda paylaşılan bilgilerin kişisel mahremiyet açısından doğurabileceği sonuçlara değinen Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına ve çevrim içi hizmetlere aktardıkları veriler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

İnternet bağlantılı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin de güvenlik riski taşıyabildiğini belirten Akşit, robot süpürgeler, kameralar ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceğine ilişkin örnekler paylaştı. Dijital sistemlerde güvenliğin yalnızca güçlü şifrelerle sağlanamayacağını kaydeden Akşit, internete bağlı sistemlerin siber saldırılara açık olabileceğine işaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler: "Yabancı elektrikli araçları kampüse almıyoruz"

"YABANCI ELEKTRİKLİ ARABALARI KAMPÜSÜN İÇİNE SOKMUYORUZ"

Savunma sanayisinde bilgi güvenliğinin önemine de değinen Akşit, TEI'de kritik bilgileri korumak amacıyla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını anlattı.

TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler: "Yabancı elektrikli araçları kampüse almıyoruz"

"YERDE YÜRÜYEN GÜDÜMLÜ FÜZE OLARAK KULLANIYOR"

Otonom ve elektrikli araçların kamera, sensör ve yazılımlarının güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akşit, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli.

TUSAŞ Genel Müdürü Akşit'ten çarpıcı sözler: "Yabancı elektrikli araçları kampüse almıyoruz"

"SAVAŞ DURUMUNDA NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki."

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