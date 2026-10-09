Yapay zeka resmen doktor oluyor: Hastaları muayene edip reçete yazacak

ABD'nin Utah eyaletinde başlatılan 1 yıllık pilot program kapsamında yapay zeka, hafif ve orta şiddette akne sorunu yaşayan hastaları değerlendirecek ve ilaç önerecek. Programın ilk aşamalarında doktor kontrolü uygulanırken, ilerleyen aşamalarda reçetelerin yapay zeka tarafından düzenlenmesi ve sonradan incelenmesi planlanıyor.

Kapsamı oldukça sınırlı tutulan programın aşamalı olarak devreye alınmasıyla birlikte doktorların reçeteler üzerindeki denetiminin de kademeli biçimde azaltılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA HASTALARIN CİLDİNİ ANALİZ EDECEK

Bloomberg'in haberine göre hastalar, Nolla Health tarafından sunulan aylık 4,99 dolarlık uygulamaya kaydolarak sürece katılabilecek. Kullanıcıların öncelikle yüzlerini taraması ve tıbbi geçmişleriyle kişisel bilgilerini içeren formu doldurması gerekecek.

Ardından devreye giren yapay zeka, hastanın cildini analiz ederek akne sorununu belirleyecek ve cildin yağlılık seviyesini değerlendirecek. Sistem elde ettiği veriler doğrultusunda cildin temiz olduğu seviyeden şiddetli akneye kadar uzanan bir ölçekte sayısal bir hastalık puanı oluşturacak.

Yapay zeka, belirlenen puanı hastanın paylaştığı tıbbi bilgilerle birleştirerek onaylanmış 8 farklı tedavi seçeneği arasından ilaç önerecek.

REÇETELER ÜÇ AŞAMADA KONTROL EDİLECEK

Pilot program kapsamında reçetelerin hazırlanması ve doktor denetimi üç aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada düzenlenecek 100 reçete, eczaneye gönderilmeden önce doktorlar tarafından incelenecek.

İkinci aşamada sonraki 400 hastanın reçeteleri yapay zeka tarafından doğrudan eczanelere iletilecek. Doktorlar reçeteleri geriye dönük olarak haftalık aralıklarla inceleyecek.

Son aşamada ise ayda bir kez düzenlenen reçetelerin en az yüzde 10'u doktor tarafından kontrol edilecek. Böylelikle programın ilerleyen dönemlerinde reçete sürecinin büyük ölçüde otomatikleştirilmesi amaçlanıyor.