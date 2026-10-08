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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:41

Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da Salda Bilim Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Millî Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin uzay vizyonuna ilişkin kritik mesajlar veren Bakan Kacır, milli imkanlarla geliştirilen uzay aracının 2027’nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini ve Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğini müjdeledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:41

Burdur'daki açılış programında Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki hamlelerine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı paylaştı. Bakan Kacır, "2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade ve Türk gençliği var" ifadelerini kullandı.

Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi

DÜNYACA ÜNLÜ ASTRONOTLAR MARS'IN İKİZİ SALDA'DA BULUŞTU

  1. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) vesilesiyle Türkiye'ye gelen yabancı astronotlar ile Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de programda yer aldı. Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliğine dikkat çeken Kacır, Salda’nın Kızıl Gezegen’deki araştırmalara doğal bir laboratuvar olarak katkı sunduğunu belirterek, "Onlar Salda'yı daha önce uzaydan fotoğraflamışlardı, biz de kendilerini Salda'da buluşturduk" dedi.
Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE YENİ BİR GELECEK İNŞA EDİLİYOR

Türkiye'nin kendi savunma ve uzay platformlarını üreten bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayan Bakan Kacır; Togg, TÜRKSAT 6A ve TEKNOFEST gibi projelerin bu kararlılığın birer simgesi olduğunu kaydetti. 81 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve açılışı yapılan 45'inci bilim merkezi ile gençlerin önünün açıldığını söyleyen Kacır, Tam Bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yatırımların süreceğini belirtti.

Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi
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