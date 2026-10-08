Milli uzay aracı ne zaman fırlatılacak? Bakan Kacır tarih verdi

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İstanbul
Burdur'daki açılış programında Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki hamlelerine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son noktayı paylaştı. Bakan Kacır, "2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz, milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade ve Türk gençliği var" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kendi savunma ve uzay platformlarını üreten bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayan Bakan Kacır; Togg, TÜRKSAT 6A ve TEKNOFEST gibi projelerin bu kararlılığın birer simgesi olduğunu kaydetti. 81 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve açılışı yapılan 45'inci bilim merkezi ile gençlerin önünün açıldığını söyleyen Kacır, Tam Bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda yatırımların süreceğini belirtti.