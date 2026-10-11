Devlet desteğiyle iş kurmak isteyen kadınlar hangi destekleri araştırmalı?

İş kurmak isteyen kadınlara istihdamdan girişimciliğe ve sosyal yardıma kadar pek çok alan da kadınların ayakta durmasına yardım eden devlet destekli iş imkanları bulunabiliyor.

İş kurmak ya da işlerini büyütmek isteyen kadınlar KOSGEB desteklerini araştırabilir.

Mesleki eğitim ve istihdam teşvikleri nedeniyle kadınlar İŞKUR’un destek programlarını da inceleyebilir.

Tarım ve hayvancılıkta yatırım yapmak isteyen kadınlar TKDK’nın yatırımlara yönelik desteklerini değerlendirebilir.

Kadın girişimcilere kredi seçenekleri ve geri ödeme koşullarına yönelik Kamu bankalarına da bakabilir.

DEVLET DESTEĞİYLE İŞ KURMAK İSTEYEN KADINLAR HANGİ DESTEKLERİ ARAŞTIRMALI?

Devlet desteğiyle iş kurmak isteyen kadınlar, öncelikle olarak kendi deneyimlerine ve bütçelerine göre, bölgelerindeki ihtiyaçlara uygun bir iş fikrini belirleyebilirler. Özellikle de evde gıda üretimi, tekstil ve el işi gibi ürünleri pazarlayabilecekleri alanlara da devlet desteğinin olup olmadığına bakabilirler.

İş hayatının önemli bir konumunu belirlemek için burada dikkat edilmesi gereken yapılacak işin destek alıp almadığına çok iyi bir şekilde bakılması gerekiyor. Özellikle de evde üretim yapmak isteyenlerin vergi, ruhsat, gıda güvenliği be işletme kuruluşlarına ilişkin yükümlülükleri araştırması büyük bir önem taşıyor.

İŞ BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Kadın girişimcilerin iş başvurusu konusunda ve sürecinde birtakım adımları izlemesi gerekiyor.

Adım / Konu Açıklama İş planın hazırlanması Ürün ya da alınan hizmetin hedef kitlesine uygun olup olmadığına ve maliyetlerin, gelir beklentilerinin belirlenmesi gerekiyor. Hibe ve krediyi ayırın İş kurmak isteyen kadınlar geri ödemesiz destekler ya da geri ödemeli finansmanları da araştırması gerekiyor. Başvuru takvimlerini kontrol edin Başvuru yapacağınız her programın başvuru dönemlerini takip edin. Çünkü kimi zaman başvuru sürecine göre, süreç farklı işleyebilir. Uygun harcamaları öğrenin İş yerinin kirası, makine, ekipman, çalışan ya da diğer giderlerin sağlıklı bir şekilde desteklenip desteklenmediğini incelemek gerekiyor. Belgelerin önceden hazırlamak İşletme kayıtları, proje dosyası ve eğitim şartları programa göre istenebilir. Resmi kaynaklardan bilgi edinme Başvuru için yapılan ödemelerden sonra kuruluşlara ya da ödeme yapmanız gereken yerleri doğrulamanız gerekiyor.

Kamu bankalarının da girişimcilere yönelik kredi seçenekleri de inceleme altına alınabilir. Ancak hibe ve kredi arasında fark unutulmamalı. Hibe, programın şartlarını yerine getirmesiyle bilinirken kredi, belirlenen koşullara göre gri ödenmesi gereken finansman türü olarak bilinir.

DESTEK VEREN KURUMLARA NERELERDEN BAŞVURU YAPILMALI?

Destek veren kurumlara genellikle internet sitesinden kontrol edilerek başvuru yapılması gerekiyor. Diğer bir yol ise Bakanlıklara bağlı kurumların destek programlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru yapacağınız programı Bakanlıklardan da doğrulama yapmanız önemli oluyor.

İş fikrinin hangi sektör de olduğu ya da yatırımın nerede yapılacağı gerekli sermaye ve başvuru sürecinin koşulları doğru destekleyip desteklemediğini incelemekte de fayda sağlıyor. İş alanında yapılan araştırmalarda da kadınların iş kurma sürecini daha planlı yürütebilme be kendilerine uygun finansmanları değerlendirebilir olmasına bakması gerekiyor.