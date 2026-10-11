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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:27

Aydın'dan gelen köpek Mardinli ailenin hayatını kabusu çevirdi

Mardin'de yaşayan Günay Bilbay, kızının isteği üzerine Aydın'dan bir köpek satın aldı. Satın aldıkları köpeğin kendilerine vaat edilenden farklı olduğunu öne süren Bilbay, "Köpeği evde kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu durumdan rahatsız oluyor. En çok da kızım üzülüyor" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:27

Mardin'de yaşayan Günay Bilbay, kızının isteği üzerine satın aldıkları köpeğin kendilerine vaat edilenden farklı olduğunu öne sürerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Aydın'dan gelen köpek Mardinli ailenin hayatını kabusu çevirdi

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilbay, yaklaşık 4 aydır sorun yaşadıklarını belirterek satıcının yanlış köpek gönderdiğini kabul ettiğini ancak çözüm için herhangi bir adım atmadığını iddia etti.

Aydın'dan gelen köpek Mardinli ailenin hayatını kabusu çevirdi

Küçük kızının "Panda suratlı Pomeranian" olarak tarif edilen köpeği istemesi üzerine satıcıyla görüştüklerini anlatan Bilbay, talep ettikleri köpeğin gönderileceği yönünde söz aldıklarını ifade etti. Evlerinde kediler bulunduğu için başlangıçta köpek almaya sıcak bakmadığını belirten Bilbay, köpeğin sakin, uysal ve kedilerle uyumlu olduğunun söylenmesinin ardından satın almaya karar verdiklerini kaydetti.

Aydın'dan gelen köpek Mardinli ailenin hayatını kabusu çevirdi

Kendilerine gönderilen köpeğin hem beklentilerinden hem de satıcının anlattıklarından farklı olduğunu ileri süren Bilbay, yaklaşık dört aydır köpeği evde kontrol etmekte zorlandıklarını söyledi. Satıcıyla yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını savunan Bilbay, ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Aydın'dan gelen köpek Mardinli ailenin hayatını kabusu çevirdi

"EN ÇOK DA KIZIM ÜZÜLÜYOR"

Yaşanan durumun aile hayatlarını etkilediğini belirten Bilbay, "Köpeği evde kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. Gelen misafirlerimiz de bu durumdan rahatsız oluyor. En çok da kızım üzülüyor. Çünkü o, özellikle istediği Pomeranian panda suratlı köpeğe kavuşacağını düşünüyordu. Şimdi ise yaşadığımız sorunlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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