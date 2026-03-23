 | Şenay Yurtalan

Alkollü sürücü pes dedirtti: Ceza yedikten sonra direksiyona geçip kaza yaptı

Samsun’da bir şahıs yapılan kontrollerde 2.40 promil alkollü çıktı. Hakkında işlem yapılan sürücü, cezanın ardından tekrar direksiyon başına geçince kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 09:16
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 09:16

İlkadım ilçesi Baruthane mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada 30 yaşındaki Engin C.Y.’nin kullandığı otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada durduruldu. Yapılan kontrolde 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücü pes dedirtti: Ceza yedikten sonra direksiyona geçip kaza yaptı

CEZANIN ARDINDAN YENİDEN DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

İşlemlerin ardından yeniden direksiyon başına geçen aynı sürücü, İlkadım ilçesi Baruthane mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp sürüklendi. Kazada sürücü Engin C.Y. ile birlikte Fırat Y. (18), Sahra S. (36) ve kızı R.K. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi Acil Servisi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#trafik kazası
#samsun
#yaralanma
#Alkollü_sürücü
#Ehliyete El Konulması
#3. Sayfa
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
