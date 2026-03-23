Alkollü sürücü pes dedirtti: Ceza yedikten sonra direksiyona geçip kaza yaptı

İlkadım ilçesi Baruthane mevkii Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada 30 yaşındaki Engin C.Y.’nin kullandığı otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada durduruldu. Yapılan kontrolde 2.40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulup cezai işlem uygulandı.
İşlemlerin ardından yeniden direksiyon başına geçen aynı sürücü, İlkadım ilçesi Baruthane mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp sürüklendi. Kazada sürücü Engin C.Y. ile birlikte Fırat Y. (18), Sahra S. (36) ve kızı R.K. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.