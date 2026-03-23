Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin 1,5 ay önce nişanlanan çift olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan genç çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, feryatları da yürekleri dağladı.

23.03.2026
06:18
23.03.2026
06:37

Isparta'da Ramazan Bayramı'nın son gününde kahreden bir kaza meydana geldi. Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

HABERİN ÖZETİ

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Isparta-Antalya karayolunda Ramazan Bayramı'nın son gününde meydana gelen kafa kafaya çarpışmalı kazada evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift hayatını kaybetti.
Kaza, Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Mustafa Kılıç idaresindeki otomobil ile A.E.B. idaresindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa Kılıç ve nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer araçtaki sürücü ve 3 yolcu hafif yaralandı.
Hayatını kaybeden çiftin yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFT CAN VERDİ

Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

DİĞER ARAÇTAKİ 4 KİŞİ HAFİF YARALI

Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

1,5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR...

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta'dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

AĞABEYİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, "Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?" dedi.

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

