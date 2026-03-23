Isparta'da Ramazan Bayramı'nın son gününde kahreden bir kaza meydana geldi. Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Dinle Özetle

Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

HABERİN ÖZETİ Bayramın son günü kahreden kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti Isparta-Antalya karayolunda Ramazan Bayramı'nın son gününde meydana gelen kafa kafaya çarpışmalı kazada evlilik hazırlığı yapan nişanlı çift hayatını kaybetti. Kaza, Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa Kılıç idaresindeki otomobil ile A.E.B. idaresindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ve nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü ve 3 yolcu hafif yaralandı. Hayatını kaybeden çiftin yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFT CAN VERDİ

Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER ARAÇTAKİ 4 KİŞİ HAFİF YARALI

Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

1,5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR...

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta'dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, "Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?" dedi.

Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.