3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Giresun'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Giresun'da feci bir kaza meydana geldi. Dereye devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Giresun'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 11:38

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Giresun'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde meydana geldi.
Araç sürücüsü Ahmet Çakmak (52) ile birlikte Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) hayatını kaybetti.
Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) yaralandı ve Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

