Düzce'de inanılmaz olay! 'Öldü' denilen çocuk 3 saat sonra yaşam belirtisi verdi

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde otobüs durağında dehşet yaşandı. 14 yaşındaki Cengiz Efe M. otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu. Gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun öldüğü haberi gelirken, sabah saatlerinde yeni açıklama geldi.

ÇOCUK HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise küçük çocuğun gece saatlerinde yapılan tıbbi müdahale ile tekrar hayata döndürüldüğü belirtilerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde ölü olduğu bilgisi alındığı ancak devam eden tıbbi müdahale esnasında yaşam belirtisi göstermesi üzerine, saat 03.00 itibarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma sevk edildiği bildirildi.