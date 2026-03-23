Sürücünün ölüme gittiği feci kaza anı kamerada

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli rampalarında feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra el freni çekilmeyen aracı durdurmaya çalışan Ünal Özdemir idaresindeki otomobile çarptı. Kazada aracını durdurmaya çalışan Ünal Özdemir hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı ve Özdemir'in aracını durdurmak isterken verdiği mücadele, bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.