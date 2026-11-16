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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:04

Amasya’da korku dolu anlar: Mahalleli deprem sandı, kepçe metrelerce yüksekten çakıldı

Amasya’da parke çalışması sırasında eğimli yolda kontrolden çıkan Amasya Belediyesi’ne ait kepçe, önce bir binaya çarptı ardından 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kabinde sıkışan operatör Bahattin Ö. yaralı olarak kurtarılırken, büyük gürültü ve sarsıntıyı deprem sanan mahalle sakinleri panikle sokağa döküldü.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:04

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi Şener Sokak’ta parke çalışmasında kullanılan Amasya Belediyesi’ne ait kepçe, eğimli yolda kontrolden çıktı. Önce bir binanın duvarına çarpan iş makinesi, ardından korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı uçtu. 

Amasya’da korku dolu anlar: Mahalleli deprem sandı, kepçe metrelerce yüksekten çakıldı

Orkide Apartmanı'ndaki iki dairenin duvarına da zarar veren belediyeye ait kepçe, büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin kabininde sıkışan operatör Bahattin Ö., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan operatörün ayağında kırık oluştuğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Amasya’da korku dolu anlar: Mahalleli deprem sandı, kepçe metrelerce yüksekten çakıldı

GÜRÜLTÜYÜ DEPREM SANDILAR

Belediyeye ait kepçenin düşmesi sırasında çıkan büyük gürültü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sarsıntıyı deprem sanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Mahalle sakinlerinden Şükrü Kaya, "Kepçe burada parke taşıyordu. Çarptığı binayı deprem gibi salladı. Büyük bir gürültü çıktı. Mahalleyi ayağa kaldırdı. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Amasya’da korku dolu anlar: Mahalleli deprem sandı, kepçe metrelerce yüksekten çakıldı


Korkuya kapılan Ayşe Çekerek ise yaşananları gözyaşları içinde anlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Amasya Belediyesi
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#Bahattin Ö
#Şükrü Kaya
#Ayşe Çekerek
#3. Sayfa
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