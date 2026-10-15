Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı

İstanbul genelini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Sarıyer Ayazağa’da hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışın ardından yükselen sular nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dev derelere dönüştü. Çok sayıda mahallede su baskınları yaşanırken cadde üzerindeki dükkan ve iş yerleri sular altında kaldı, özel ve toplu taşıma araçları göle dönen yollarda mahsur kaldı.

KEPÇE VE TRAKTÖRLERLE TAHLİYE SEFERBERLİĞİ

Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarılarak, duraklara ve suyun olmadığı alana götürüldü.

Hüseyin Baş isimli vatandaş, "Ben nakliyeciyim, dört aracı kurtardım. Şimdi de kepçeyle ailemi kurtarmaya gidiyorum. Herkes perişan durumda" dedi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Su baskınlarının yaşandığı bölgede yağış nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi. Elektriklerin kesilmesiyle mahalleler tamamen karanlıkta kaldı. Su baskınları ve kesintilerin ardından mahalle sakinleri sokağa çıktı.

Yolları kaplayan sular ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam zorlaşırken, sağanağın etkilediği mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CADDELER DEREYE DÖNDÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

ŞİŞME BOT VE HALAT KÖPRÜLERLE YARDIMA KOŞTULAR

Mahsur kalan vatandaşlar bölge sakinlerinin kurdukları halat köprüleriyle güvenli alana tahliye edildi. Başka bir bölgede ise şişme botlarla mahsur kalan vatandaşların yardımına gittikleri görüldü.