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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:52

Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı

İstanbul'un bir çok bölgesinde etkili olan sağanak yağış Sarıyer Ayazağa’da korku dolu görüntülere neden oldu. Sağanaktan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Sarıyer'de cadde ve sokaklar dereye döndü, iş yerlerini su bastı. Elektriklerin kesildiği ve mahallelerin karanlığa gömüldüğü bölgede mahsur kalan vatandaşlar kepçe ve traktörlerle tahliye edildi. Bir çok bölge sakini mahsur kalan vatandaşların tahliyesini sağlamak için seferber oldu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:52

İstanbul genelini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Sarıyer Ayazağa’da hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışın ardından yükselen sular nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dev derelere dönüştü. Çok sayıda mahallede su baskınları yaşanırken cadde üzerindeki dükkan ve iş yerleri sular altında kaldı, özel ve toplu taşıma araçları göle dönen yollarda mahsur kaldı.

KEPÇE VE TRAKTÖRLERLE TAHLİYE SEFERBERLİĞİ

Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarılarak, duraklara ve suyun olmadığı alana götürüldü.
Hüseyin Baş isimli vatandaş, "Ben nakliyeciyim, dört aracı kurtardım. Şimdi de kepçeyle ailemi kurtarmaya gidiyorum. Herkes perişan durumda" dedi.

Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı

ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Su baskınlarının yaşandığı bölgede yağış nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi. Elektriklerin kesilmesiyle mahalleler tamamen karanlıkta kaldı. Su baskınları ve kesintilerin ardından mahalle sakinleri sokağa çıktı.
Yolları kaplayan sular ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam zorlaşırken, sağanağın etkilediği mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı

CADDELER DEREYE DÖNDÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı

ŞİŞME BOT VE HALAT KÖPRÜLERLE YARDIMA KOŞTULAR

Mahsur kalan vatandaşlar bölge sakinlerinin kurdukları halat köprüleriyle güvenli alana tahliye edildi. Başka bir bölgede ise şişme botlarla mahsur kalan vatandaşların yardımına gittikleri görüldü.

Sarıyer Ayazağa’da sel felaketine karşı dayanışma destanı: Şişme botlar, kepçeler ve halat köprülerle yardım eli uzatıldı
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