Ayazağa'da istinat duvarından taşan su, yağışın şiddetini gösterdi

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İstanbul
İstanbul Sarıyer'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, istinat duvarları ise şelaleyi andırdı.
Ayazağa'da göle dönen yolda araçların suya gömüldüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde onlarca aracın suda ilerleyemeyerek mahsur kaldığı görülüyor. Sokakların su altında kalması nedeniyle istinat ve bahçe duvarları adeta şelaleye döndü.