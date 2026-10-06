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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:20

Ankara merkezli 5 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 90 milyonluk vurguna 12 tutuklama

Ankara merkezli 5 ilde polis ekipleri tarafından dev bir operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının tespit edildiği operasyonda ilgili 12 kişi tutuklanırken, toplam vurgunun ise 90 milyon lira olduğu kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:20

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonların ilkinde kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılar yakalandı. İkincisinde operasyonda sağlık yatırımları vaadiyle medikal cihazlar kiralanması gerektiğini öne süren ve bu sayede dolandıracakları kişileri yüksek kar vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren şüphelileri yakalanırken, sahte fatura oluşturup Cezayir Mahkemelerine şikayet ettikleri mağdurları dolandıran kişilere baskın yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara merkezli 5 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 90 milyonluk vurguna 12 tutuklama

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplam 90 milyon liralık haksız kazanç elde eden 12 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
İlk operasyonda kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp 7 milyon lira dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı, araçta bulunan 1 milyon 300 bin liraya el konuldu ve para sahibine iade edildi.
Sağlık yatırımları ve medikal cihaz kiralama vaadiyle 9 milyon liralık vurgun yapan 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sahte faturalarla Cezayir Mahkemelerine şikayette bulunup icra yoluyla 64 milyon lira haksız kazanç sağlayan 5 şüpheli Ankara merkezli Kırklareli operasyonunda gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ankara merkezli 5 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 90 milyonluk vurguna 12 tutuklama

KENDİLERİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ilk operasyonunda kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kişinin 7 milyon lirasını dolandırdığı tespit edilirken, Eskişehir'den Ankara'ya geldiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçtaki aramada bulunan bir milyon 300 bin lirayı da el koyan ekipler derinleştirdiği araştırmalar sayesinde Eskişehir'de bir kişinin daha dolandırılmasının önüne geçti. Zanlıların dolandırdıkları para ise sahibine iade edildi.

YÜKSEK KAR VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Bir diğer olayda ise ekipler, sağlık yatırımları vaadiyle medikal cihazlar kiralanması gerektiğini öne süren ve bu sayede dolandıracakları kişileri yüksek kar vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren şüphelileri belirledi. 9 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CEZAYİR MAHKEMELERİNE ŞİKAYET ETTİKLERİ MAĞDURLARI DOLANDIRDILAR

Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılıklara yönelik de çalışma başlatan ekipler bir diğer olayda ise sahte fatura oluşturup Cezayir Mahkemelerine şikayet ettikleri mağdurları dolandıran kişiler olduğunu tespit etti. Yurt dışında faaliyet gösteren bir firma üzerinden sahte belgeler düzenlenerek icra yoluyla 64 milyon lira haksız kazanç elde eden 5 şüpheliye Ankara merkezli 'nde operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Toplam 90 milyon liralık haksız kazanç elde edilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#ankara
#Kırklareli
#ankara emniyet müdürlüğü
#Dolandırıcılık Büro Amirliği
#Cezayir Mahkemeleri
#3. Sayfa
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