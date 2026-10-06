Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonların ilkinde kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılar yakalandı. İkincisinde operasyonda sağlık yatırımları vaadiyle medikal cihazlar kiralanması gerektiğini öne süren ve bu sayede dolandıracakları kişileri yüksek kar vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren şüphelileri yakalanırken, sahte fatura oluşturup Cezayir Mahkemelerine şikayet ettikleri mağdurları dolandıran kişilere baskın yapıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara merkezli 5 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 90 milyonluk vurguna 12 tutuklama Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplam 90 milyon liralık haksız kazanç elde eden 12 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İlk operasyonda kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp 7 milyon lira dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı, araçta bulunan 1 milyon 300 bin liraya el konuldu ve para sahibine iade edildi. Sağlık yatırımları ve medikal cihaz kiralama vaadiyle 9 milyon liralık vurgun yapan 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Sahte faturalarla Cezayir Mahkemelerine şikayette bulunup icra yoluyla 64 milyon lira haksız kazanç sağlayan 5 şüpheli Ankara merkezli Kırklareli operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİLERİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ilk operasyonunda kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri kişinin 7 milyon lirasını dolandırdığı tespit edilirken, Eskişehir'den Ankara'ya geldiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçtaki aramada bulunan bir milyon 300 bin lirayı da el koyan ekipler derinleştirdiği araştırmalar sayesinde Eskişehir'de bir kişinin daha dolandırılmasının önüne geçti. Zanlıların dolandırdıkları para ise sahibine iade edildi.

YÜKSEK KAR VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Bir diğer olayda ise ekipler, sağlık yatırımları vaadiyle medikal cihazlar kiralanması gerektiğini öne süren ve bu sayede dolandıracakları kişileri yüksek kar vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren şüphelileri belirledi. 9 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CEZAYİR MAHKEMELERİNE ŞİKAYET ETTİKLERİ MAĞDURLARI DOLANDIRDILAR

Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılıklara yönelik de çalışma başlatan ekipler bir diğer olayda ise sahte fatura oluşturup Cezayir Mahkemelerine şikayet ettikleri mağdurları dolandıran kişiler olduğunu tespit etti. Yurt dışında faaliyet gösteren bir firma üzerinden sahte belgeler düzenlenerek icra yoluyla 64 milyon lira haksız kazanç elde eden 5 şüpheliye Ankara merkezli Kırklareli'nde operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Toplam 90 milyon liralık haksız kazanç elde edilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.