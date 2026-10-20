Ankara'da EGO otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 24 yaralı

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İstanbul
Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.