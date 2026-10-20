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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:49

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:49

’nın ilçesi mide bulandıran bir iddiayla sarsıldı. 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı ihbarıyla ekipler harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

EMNİYET VE BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine ekipleri ve başsavcılık harekete geçti. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

15 ŞÜPHELİ İFADE VERİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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ETİKETLER
#Şanlıurfa
#siverek
#Başsavcılık
#Emniyet
#cumhuriyet başsavcılığı
#3. Sayfa
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