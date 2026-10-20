Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilip fuhşa zorlandığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

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İstanbul
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi mide bulandıran bir iddiayla sarsıldı. 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar edilerek fuhşa zorlandığı ihbarıyla ekipler harekete geçti.
Şikayet üzerine emniyet ekipleri ve başsavcılık harekete geçti. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.