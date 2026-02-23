Menü Kapat
TGRT Haber
 | Banu İriç

Ankara'da makas faciası: 14 yaşındaki kızın canına mal oldu

Ankara'da Çankaya ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu karşıdan karşıya geçmek isterken yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen aracın altında kaldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 00:06

Başkentte yaya geçidinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın ilçesinde 19 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G'ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen, Y.A idaresindeki otomobil çarptı.

Ankara'da makas faciası: 14 yaşındaki kızın canına mal oldu

14 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI


Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan E.G, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A, adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

TGRT Haber
