Ankara'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kastamonu’dan Hatay’a gitmekte olan yolcu otobüsü, Ankara'da çekici ile çarpıştı. Kazada otobüsteki hostes hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 05:02

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Kazada otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 15 YARALI VAR

Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçta bulunan diğer yolcular firmanın gönderdiği yedek otobüsle yollarına devam etti.

