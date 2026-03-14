Ankara'da yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekiciyle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 15 YARALI VAR

Kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçta bulunan diğer yolcular firmanın gönderdiği yedek otobüsle yollarına devam etti.