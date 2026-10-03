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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:11

Antalya'da bıçaklı saldırı: 20 yaşındaki gencin cansız bedenini buldular

Antalya'da 20 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. İsminin Yasin Erdem Bayır olduğu belirlenen gencin bedeninde bıçak darbeleri teşhis edildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Antalya'da bıçaklı saldırı: 20 yaşındaki gencin cansız bedenini buldular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 22:11

’nın ilçesinde bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki genç öldü.

İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde bulunan yangın havuzunun yanında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerinde kesikler bulunan Yasin Erdem Bayır'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olay yerine yakın Bayır'a ait motosiklet bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

 

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ETİKETLER
#Antalya
#jandarma
#gazipaşa
#İnceğiz Mahallesi
#Yasin Erdem Bayır
#3. Sayfa
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