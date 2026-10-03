Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükkancı, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Reyhanlı saldırısının faillerinden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı araç saldırısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen THKP-C mensubu Bülent Dükkancı, Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Reyhanlı'da düzenlenen bombalı araç saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 yaşındaki THKP-C mensubu Bülent Dükkancı, Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. Operasyonda şüphelinin ikametinde 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle icra edilen operasyonda şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

REYHANLI'DA NE YAŞANMIŞTI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra ölümüyle can kaybı 53’e yükseldi.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıktı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.