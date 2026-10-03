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Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:14

ABD’den 6. Nesil savaşa uçağı için 20 milyar dolarlık imza

ABD Donanması, yeni nesil F/A-XX savaş uçağının geliştirilmesi için Boeing ile 20 milyar doları aşan sözleşme imzaladı. 2030’lu yıllarda hizmete girmesi planlanan uçak, zamanla F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler filolarının yerini alacak.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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ABD’den 6. Nesil savaşa uçağı için 20 milyar dolarlık imza
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:14

ABD’nin gelecekte uçak gemilerinden görev yapacak yeni savaş uçağını hangi şirketin geliştireceği belli oldu. , 6. nesil F/A-XX savaş uçağı programında tercihini ’den yana kullandı. 20 milyar doların üzerindeki sözleşme, F/A-XX’in tam ölçekli geliştirme çalışmalarının yanı sıra çeşitli görevlerde kullanılacak test uçaklarının üretimini de kapsıyor.

ABD’den 6. Nesil savaşa uçağı için 20 milyar dolarlık imza

Yeni savaş uçağının 2030’lu yıllarda hizmete alınması ve ilerleyen dönemde F/A-18E/F Super Hornet ile EA-18G Growler filolarının yerini almaya başlaması planlanıyor.

BOEİNG AYNI ANDA İKİ 6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRECEK

F/A-XX, ABD Donanması’nın Next Generation Air Dominance (NGAD) sistemleri kapsamında geliştiriliyor. Yeni uçağın en önemli görevlerinden biri, uçak gemilerinin operasyonel menzilini artırmak olacak. F/A-XX yalnızca insanlı uçaklarla değil, insansız savaş araçlarıyla da birlikte görev yapacak. Özellikle İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft - CCA veya loyal wingman) olarak tanımlanan insansız platformlarla koordineli hareket etmesi hedefleniyor. Yani yeni nesil savaş uçağı, tek başına görev yapan bir platformdan çok, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte hareket ettiği daha geniş bir hava muharebe ağının parçası olacak. Bu ihale Boeing açısından ayrıca dikkat çekici bir anlam taşıyor. Şirket böylece ABD’nin iki ayrı 6. nesil savaş uçağı programını aynı anda üstlenmiş oldu. Boeing, Mart 2025’te ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil savaş uçağı F-47 için de seçilmişti.

BİRDEN FAZLA TEST UÇAĞI ÜRETİLECEK

Pentagon tarafından açıklanan sözleşme yalnızca uçağın tasarlanmasıyla sınırlı değil. Anlaşma kapsamında yer testleri, uçuşa elverişlilik değerlendirmeleri, sistem entegrasyonu ve silah entegrasyonu gibi çalışmalar için birden fazla test uçağı üretilecek.

F/A-XX’in ilk uçuşlarının 2030’lu yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. ABD Donanması’nın beklentisi ise oldukça net: Yeni uçak mevcut savaş uçaklarından daha uzun menzilli olacak ve gelişmiş gizlilik özellikleriyle öne çıkacak. Ancak uçağın teknik özelliklerinin önemli bir bölümü, ABD ulusal güvenlik ve ihracat yasaları kapsamında gizli tutuluyor.

GİZLİLİK, MENZİL VE İNSANSIZ SİSTEMLERLE ORTAK GÖREV ÖNE ÇIKIYOR

F/A-XX’in gelişmiş gizlilik kabiliyetlerinin yanı sıra daha uzun menzil ve dayanıklılığa sahip olması bekleniyor. Yeni uçağın insansız savaş uçaklarıyla ve uçak gemilerinin hava savunma sistemleriyle entegre şekilde görev yapması da programın öne çıkan hedeflerinden biri. F/A-XX hizmete girdikten sonra F-35C’lerle birlikte görev yapacak. Böylece ABD Donanması’nın gelecekteki uçak gemisi hava kanadında iki farklı gelişmiş savaş uçağı birlikte kullanılacak.

SUPER HORNET VE GROWLER’IN YERİNİ ALACAK

ABD Donanması, F/A-XX’i 2030’lu yıllardan itibaren mevcut F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler uçaklarının yerine kullanmayı planlıyor. Ancak geçiş bir anda gerçekleşmeyecek. İlk aşamada yeni uçakların mevcut filoyu desteklemesi, daha sonra ise bu platformların bir bölümünün yerini alması öngörülüyor. F/A-18 Super Hornet filosunun 2040’lı yıllara kadar görev yapmaya devam etmesi bekleniyor. Donanma bunun yanında uçak gemilerinde kullanılmak üzere 270’ten fazla F-35C satın almayı da planlıyor. F-35C ve F/A-XX, gelecekte ABD uçak gemisi hava kanadının temel savaş unsurları arasında yer alacak.

BOEİNG, NORTHROP GRUMMAN VE LOCKHEED MARTİN İLE YARIŞTI

Boeing, F/A-XX programında Northrop Grumman ve Lockheed Martin ile rekabet etti. Lockheed Martin, 2025’te isterleri karşılayamadığı gerekçesiyle yarıştan çıkarılmıştı. Northrop Grumman ise Donanmaya yüksek beka kabiliyetine ve gelişmiş dijital özelliklere sahip bir 6. nesil savaş uçağı sunduğunu belirterek, verilen karar hakkında daha fazla bilgi beklediğini açıkladı.

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#boeing
#abd donanması
#Northrop Grumman
#F/a-xx
#Super Hornet
#Growler
#Next Generation Air Dominance
#Dünya
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