Süper Lig'de derbi zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyeti, Antalya'da sokaklara taşındı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğü ile Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak üzerinde zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaptı tartışmalar yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı Galatasaray'ın Süper Lig'de derbi zaferi sonrası Antalya'da yapılan kutlamalar sırasında bir taraftar bıçaklanarak yaralandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonrası Antalya'da sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Kültür Mahallesi'nde taraftarlar arasında küçük çaplı tartışmalar yaşandı. Galatasaray taraftarı Mehmet A. kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken polis çalışma başlattı. Yaralanan taraftar hastaneye kaldırıldı.

BİR TARAFTAR BIÇAKLANARAK YARALANDI

Öte yandan kutlamalar sırasında derbi maçını arkadaşları ile birlikte izleyen ve galibiyet coşkusunu yaşamak isteyen ve isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen bir Galatasaray taraftarı ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arkadaşının verdiği formasını sallayarak bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.