Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 21.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Antalya-Burdur kara yolu üzeri oldu.

HABERİN ÖZETİ Antalya'da feci trafik kazası! Memurları taşıyan servis midibüsü devrildi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan bir servis midibüsünün refüje devrilmesi sonucu 16 personel yaralandı. Kaza, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Antalya-Burdur kara yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 16 personel yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 16 personel yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüs içerisinde bulunan personel, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.