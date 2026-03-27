Antalya'da feci trafik kazası! Memurları taşıyan servis midibüsü devrildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 21.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Antalya-Burdur kara yolu üzeri oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 16 personel yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüs içerisinde bulunan personel, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.