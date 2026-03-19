Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 18.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Antalya-Isparta yolu üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek üzere yola çıkan 56 yaşındaki Mehmet K. idaresindeki otomobil ile 40 yaşındaki Mehmet Ü.'nün kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Ü.'nün kullandığı otomobil takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye uçtu.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada yaralıların yardımına diğer sürücüler koşarken, ters dönen araçta bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada Mehmet K. (56), Songül K. (53) ve Habibe Ç. (51) ile takla atan otomobildeki Mehmet Ü. (40), Hilal Ü. (40), Beren D.Ü. (12), Aslan Ü. (9) yaralandı.

2'si ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.