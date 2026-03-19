Editor
 | Yasin Aşan

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Antalya'nın Aksu ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 23:00

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Antalya-Isparta yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek üzere yola çıkan 56 yaşındaki Mehmet K. idaresindeki otomobil ile 40 yaşındaki Mehmet Ü.'nün kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Ü.'nün kullandığı otomobil takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye uçtu.

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada yaralıların yardımına diğer sürücüler koşarken, ters dönen araçta bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

Kazada Mehmet K. (56), Songül K. (53) ve Habibe Ç. (51) ile takla atan otomobildeki Mehmet Ü. (40), Hilal Ü. (40), Beren D.Ü. (12), Aslan Ü. (9) yaralandı.

2'si ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

