Editor
 | Nalan Güler Güven

Alkolmetreyi üflememenin bedeli ağır oldu: 150 bin TL ceza ve ehliyetine 5 yıl el konuldu

Kayseri’de 12-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kuralları hiçe sayan sürücülere milyonlarca liralık ceza yağdı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye 150 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetsiz ve ehliyeti geri alındığı halde araç kullananlara yönelik uygulanan toplam ceza miktarı 7 milyon TL'yi aştı.

Alkolmetreyi üflememenin bedeli ağır oldu: 150 bin TL ceza ve ehliyetine 5 yıl el konuldu
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 22:44
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 22:44

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, , makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 12-18 Mart tarihleri arasında denetim yapıldı.

KURALLARI UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 9 ‘modifiyeli araca’ toplamda 45 bin TL para cezası yazılırken, araçlar uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

4 araca ‘abartı egzoz araç kullanmak’ suçundan 64 bin TL para cezası yazılırken, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. 55 ehliyetsiz sürücüye ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ suçundan toplamda 2 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, 27 sürücüye ‘sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak’ suçundan toplamda 5 milyon 400 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 sürücüye ‘makas atma’ suçundan toplamda 180 bin TL, 1 sürücüye ise ‘drif atma’ suçundan 140 bin TL para cezası yazıldı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ REKOR CEZA KESİLDİ

Öte yandan, kırmızı ışık ihlali yapan 383 sürücüye 1 milyon 915 bin TL idari para cezası uygulandı. 8 sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan toplamda 200 bin TL, alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye ise 150 bin TL idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

