Manisa'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 23:26

Manisa'nın Salihli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkii oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli istikametine giden 33 yaşındaki Samet Ulusoy yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula yönüne giden 35 yaşındaki Ali Karakurt'un kullandığı otomobil ve 44 yaşındaki Hasan E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Manisa'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular 29 yaşındaki Sinem K., 28 yaşındaki Esra K., 3 yaşındaki Elisa K., 1 yaşındaki Aras K. ve 34 yaşındaki Adile E. yaralandı.

Manisa'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem K., Esra K., Elisa K., Aras K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

