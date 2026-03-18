SON DAKİKA!
İran'dan saldırılarda ölen Türk şoför için taziye mesajı

İstanbul'dan Afganistan'a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz kentinde İsrail ve ABD'nin saldırılarında hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hayatını kaybeden Türk tır şoförü için Türkçe taziye mesajı yayımladı.

İran'dan saldırılarda ölen Türk şoför için taziye mesajı
GİRİŞ:
18.03.2026
21:46
GÜNCELLEME:
18.03.2026
21:46

- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne yükselirken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Savaş devam ederken İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz kentine ulaştığı sırada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında düşen bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Zencan'daki hastaneye kaldırılan Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

İRAN'DAN TÜRKÇE TAZİYE MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımlayarak Fırat’ın ailesine başsağlığı diledi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
