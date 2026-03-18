Dünyanın gözü buradaydı! Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi.

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Faiz kararı açıklanmadan önce altının onsu 4 bin 890 dolarda seyrederken kararın ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 4 bin 881 dolara kadar geriledi.