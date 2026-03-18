Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

ABD'den vize uygulamasıyla ilgili yeni karar! Listeye 12 ülke daha eklendi

ABD, vize başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırılmasını gerektiren ülkeler arasına 12 yeni ülkeyi daha dahil etti. Böylece, uygulama kapsamındaki ülke sayısı 50'ye yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 20:25

ABD yönetimi, vize başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırılmasını gerektiren ülkelerle ilgili yeni bir karar aldı. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Buna göre, daha önce 38 ülkenin dahil edildiği uygulama kapsamında listeye 12 ülke daha eklendi. Uygulamaya dahil edilen ülkeler Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus olarak sıralandı.

Böylece vize başvurularında 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat istenen ülke sayısı 50'ye ulaştı.

Yeni eklenen ülkelerle birlikte listenin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika, Asya-Pasifik'ten de çok sayıda ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025'te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ateş bacayı sardı! İşte Batılı müttefiklerin Trump'a sırt çevirmesinin perde arkası
Türkiye devreye girdi! Pakistan-Afganistan savaşında 'Ramazan Bayramı ateşkesi' geldi
ETİKETLER
#dışişleri bakanlığı
#Uluslararası Ilişkiler
#Abd Vize Başvurusu
#Teminat Uygulaması
#Vize Muafiyet Programı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.