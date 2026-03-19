Cinayet gibi trafik kazası! Plastik kaskın içi köpükle doldurulmuş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 14.45 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Saadetdere mevkii E-5 karayolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.Ü., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.Ü. daha sonra kayan motosikletiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Ü., motordan düşerken motosiklet ise metrelerce sürüklendi.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

PLASTİK KASKIN İÇİ KÖPÜKLE DOLU ÇIKTI

Feci kazada M.Ü.'nün yüzü tanınmaz hale gelirken kullandığı kaskıyla ilgili ortaya çıkan gerçek ekipleri şoke etti.

M.Ü.'nün taktığı kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı. Kaza sonrasında koruyucu görevi görmesi gereken kaskın paramparça olduğu görüldü.