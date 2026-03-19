Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Bucak’ta Kapalı pazar yerinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fırat G. (43), Hazar G. (18) ile Mehmet O. (34), Sinan O. (20), İnan O. (20) ve Kenan O. (20) arasında tartışma çıktı.

Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, olayda Fırat G, Hazar G, Sinan O, İnan O. ve Kenan O. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.