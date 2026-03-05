Menü Kapat
Benim Sayfam
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

İzmir'in CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, çıkan kavgada önce darbedildi sona bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Işık, hastaneye kaldırılırken 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
12:11
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
12:11

'in ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34) ile sokakta bir grup ile arasında tartışma çıktı.

ÖNCE DARBEDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kanlar içinde yere yığılan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

#izmir
#Menderes
#bıçaklı saldırı
#gözaltı
#Chp İlçe Başkanı
#3. Sayfa
