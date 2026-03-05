Eşiyle tartıştan kadın dehşet saçtı! Kocasını bıçakladı, intihara kalkıştı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, ekmek bıçağıyla kocasını bıçakla saldırdı.

Özetle

KOCASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Karnından bıçaklanan adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KENDİNİ EVE KİTLEYİP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi. Tam o sırada eve giren polis ekipleri, Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.