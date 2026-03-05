Eşiyle tartıştan kadın dehşet saçtı! Kocasını bıçakladı, intihara kalkıştı

Kategoriler
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, ekmek bıçağıyla kocasını bıçakla saldırdı.
Karnından bıçaklanan adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi. Tam o sırada eve giren polis ekipleri, Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.