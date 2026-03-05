Menü Kapat
11°
Eşiyle tartıştan kadın dehşet saçtı! Kocasını bıçakladı, intihara kalkıştı

Adana'da kocasıyla tartışan bir kadın, çıkan kavgada eşini ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar etmek isteyen kadını polis ekipleri son anda engelledi. Kadının sorgusunda "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 10:00

'nın ilçesinde yaşayan Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, ekmek bıçağıyla kocasını bıçakla saldırdı.

HABERİN ÖZETİ

Eşiyle tartıştan kadın dehşet saçtı! Kocasını bıçakladı, intihara kalkıştı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası kocasını bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Çiğdem Ç. (39), evde eşi İlker Ç. (39) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşünce kadın, ekmek bıçağıyla kocasının karnından bıçakladı.
Sağlık ekipleri gittikten sonra kadın kendini eve kilitleyip intihar etmek istedi.
Polis ekipleri eve girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KOCASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Karnından bıçaklanan adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle tartıştan kadın dehşet saçtı! Kocasını bıçakladı, intihara kalkıştı

KENDİNİ EVE KİTLEYİP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi. Tam o sırada eve giren polis ekipleri, Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

