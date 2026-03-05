"Maskeliler" suç örgütü iddianamesi tamamlandı: Anadolu’dan gelen gençleri "tetikçi" yapmışlar! Örgüt liderine rekor ceza istemi

Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde, uyuşturucu ticareti ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen ve gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden hedeflerine koydukları kişileri arayıp tehdit ederek maddi menfaat talep eden "Maskeliler" suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 3 kişi 'müşteki', 7 şahıs ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

GEÇİMİNİ UYUŞTURUCU VE YAĞMADAN SAĞLANDILAR

Soruşturma başlangıç aşamasının aktarıldığı iddianamede, 15 Şubat 2025 tarihinde sabah saat 07.40 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir iş yerinin kurşunlanmasında, 25 Şubat 2025 tarihinde sabaha karşı Fatih'te gerçekleşen bir tekel bayi kurşunlama olayında da Kara Maskeliler suç örgütünün yöneticisi İsa Ş.'nin isminin geçtiği belirtildi.

İddianamede, ‘Kara Maskeliler' suç örgütünün, 'uyuşturucu ticareti, tehdit, iş yeri kurşunlama suretiyle yağma' eylemlerini yaparak kendilerine yer edinmeye çalıştıkları aktarıldı. Suç örgütü üyelerinin geçimlerinin önemli bir kısmını soruşturma konusu; uyuşturucu ticareti ve yağma eylemleri sayesinde sağladıkları, suçtan elde ettikleri haksız kazanç ile yaşam standartlarının üzerinde lüks bir yaşam tarzı içerisinde oldukları, örgüt üyelerinin örgüt adına eylemler gerçekleştirdikleri vurgulandı.

GENÇLERİ SOSYAL MEDYADA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Örgütün hiyerarşik yapısı da iddianamede yer aldı. Örgüt liderliğini Murat K.'nin yaptığı, örgüt yöneticiliğini İsa Ş.'nin yaptığı belirtildi. ‘Karamaskeliler ve Karanın Maskelileri’ isimli silahlı suç örgütünün sosyal medya hesaplarından propaganda yapıp Anadolu'dan gelen gençleri örgüte tetikçi olarak aldığının tespit edildiği bilgisi verildi.

Hazırlanan iddianamede, şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinden 18 kilo 710 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilirken, 5 şüpheli örgüt üyesi sıfatıyla yer aldı. Şüpheli şahısların fikir ve eylem birliği içerisinde "Karamaskeliler" silahlı suç örgütü adına suçları iştirak halinde birlikte işledikleri, örgütün yasa dışı finansal gelir kaynaklarının uyuşturucu madde, silah ticareti ve yağma suretiyle alınan paralar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİNİN 187 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Murat K. hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak gece vaktinde yağma' ve 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 88 yıl 3 aydan 187 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Murat K. için ayrıca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tamamlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.