Arkadaşının elindeki tüfek hayattan kopardı! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yozgat'ta acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Şeyh Osman Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G., tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan 19 yaşındaki arkadaşı İbrahim Arda Afşar'ı vurdu. Boyun bölgesinden ağır yaralanan genç, arkadaşları tarafından apar topar Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan İbrahim Arda Afşar, doktorların buradaki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.