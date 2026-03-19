Cinayet sanığından adliye çıkışı pişkin sözler! “Seneye görüşürüz”

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda; iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada kahvehane işletmecisi ve 2 çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada, Gürkan Ç. ve Hazal B. 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan E.’nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ise beraat etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezaları yetersiz bularak hem bu cezaları hem de beraat kararlarını bozdu ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Mahkemenin 4 Mart 2025 tarihinde yeniden görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ile Hazal B. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B.’ye 10’ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanığa ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

KATİL ZANLISINDAN PİŞKİN SÖZLER

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve 10 yıl hapis cezası kesinleşen Altan E. hakkında geçen hafta yakalama kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Altan E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensubuna “Seneye görüşürüz” dedi. Adli işlemleri tamamlanan Altan E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.