Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir yıl önce satın aldıkları eve taşınan dört çocuklu Baca ailesi ile aynı binada yaşayan E. ailesi arasında; çocuk gürültüsü, park ve kaçak yapılaşma gibi nedenlerle sık sık tartışmalar yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026’da meydana gelen olayda, Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.’nin çocuk scooterıyla saldırısına uğradı.

HABERİN ÖZETİ Yalova'daki Baca ailesinin komşu dehşeti sürüyor! Bu kez 8 yaşındaki çocuklarına taşla saldırdılar Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşular arasında çocuk gürültüsü, park ve kaçak yapılaşma gibi nedenlerle başlayan sorunlar, bir bebeğin yaralanmasına ve ailenin evini satılığa çıkarmasına kadar vardı. Baca ailesi ile aynı binada yaşayan E. ailesi arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda, Muhammed Baca kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile birlikte Şener E.'nin scooterlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu baba Muhammed Baca'nın burnu kırılırken, kızı İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Olayla ilgili Şener E. hakkında babaya yönelik saldırıdan 3 yıldan 9 yıla, bebeğe yönelik saldırıdan ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Baca ailesinin 8 yaşındaki oğulları Fatih Miraç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına taş atılarak yaralandı. Aile, sosyal medyadan tehditler aldıklarını ve güvenlik endişesi nedeniyle evlerini satılığa çıkardıklarını belirtti.

Saldırı sonucu babanın burnu kırılırken, kucağındaki İkra’nın kafatasında çatlak oluştu. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik İkra ise üç günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede, Şener E. hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe yönelik saldırı için ise 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TAŞLI SALDIRI

Baca ailesinin 8 yaşındaki çocukları Fatih Miraç ise geçtiğimiz günlerde kardeşleriyle sokakta oynadığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına atılan taş ile yaralandı. Olay sonrasında aile jandarmaya giderek ifade verdi. Sürekli tehditler aldıklarını ifade eden Muhammed Baca, "Hala aynı şahıslardan, Facebook'tan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. ‘Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye husumetli olduğumuz şahıslar paylaşımlar yapmış. Kapımızın önüne işte güvenlik amaçlı bir fotokopan koyduk geçen 2-3 gün önce. Bununla alakalı savcılığa gittik, ifade verdik. Elektrik kesintisi oluyor. Güvenliğimiz, can güvenliğimiz yok. Belgeler de elimizde var. Savcılığa teslim ettik. Facebook'tan, sosyal medyadan tahrik, tehdit maalesef halen almaya devam ediyoruz. Bu olayla kızımın zaten darp edildiğinde bir kişi tutuklandı, iki kişi serbest. Azmettirici serbest. O gün sırtımdan vuran hala serbest. Kolluğun yanında, jandarmaya vuranlar serbest. Böyle iki gün önce de yine oğlum Fatih Miraç Baca'nın kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyeden tekrar şikayetçi olacağız" diye konuştu.

"BASKI İÇERİSİNDE BURADA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Baskı altında yaşadıklarını belirten baba Baca, "Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Burada yetkililere tekrar çağrıda bulunuyorum. Yani lütfen Allah rızası için burada dört çocuk, eşim ve ben yaşamaya çalışıyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Yani Allah rızası için yani biz çıkıp şov yapma meraklısı da değiliz. Öyle bir şey peşinde de değiliz. Ben de bir babayım. Dört çocuğum var. Ben burada ailemle huzur içerisinde yaşamak istiyorum. Başka bir beklentimiz, bir isteğimiz yok . Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" ifadelerini kullandı.

"EVİMİ SATILIĞA ÇIKARTTIM"

Baca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biz iş yerimize giderken yukarıdaki Servet E.nin hanımı oradan biz giderken, arabamızdan giderken, sokaktan ayrılırken videomuzu çekiyor. Daha önce babam Erhan Baca da buraya geldiğinde biz jandarma kolluk burada beklerken babamın arabasını, benim arabamı burada başka şahıslara gösteriyor. Yani biz ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Evimi satılığa çıkarttım. Şu an ilanda. 2 milyon 800'den 2 milyon 500'e düşürdüm. 2 milyon da verseler burayı satıp gideceğim, terk edeceğim. Çünkü çocuklarım gerçekten korkuyor. Yani bizzat şu 10 yaşındaki çocuğun saat başı sıçramasına gerek yok. Küçük çocuğun, kızım zaten öyle bir sıçrama, ufak bir gürültüde hemen kafasını tutuyor."