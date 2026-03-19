Editor
 | Baran Aksoy

Osmaniye'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 14:22

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde S.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Osmaniye'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Kaza, S.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Döne Özdağ (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Osmaniye'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Kazada hafif ticari araçta bulunan Döne Özdağ (55) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

