Osmaniye'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde S.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Döne Özdağ (55) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi Kadirli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.