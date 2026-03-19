Genç doktorun şüpheli ölümü! 9. kattan beton zemine çakıldı

Edirne'de bir rezidansın 9'uncu katında meydana gelen olayda; doktor olan 32 yaşındaki Kübra Yılmaz, yaşadığı dairenin arka cephesinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR SÜRE ÖNCE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.