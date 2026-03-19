İstanbul’da infiale sebep olan "akran zorbalığı" olayında adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan dehşet verici görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, gözaltına alınan 7 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih'te kan donduran görüntüler! 'Doğum günü' yalanıyla aldıkları bantla bağladılar, işkence edip kayda aldılar

5 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 5'i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 2 çocuk şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

PLANLI ŞİDDET KAMERADA: "DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAĞIZ" YALANI

Olayın en kan donduran ayrıntısı ise şiddetin hazırlık aşamasında ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin marketten koli bandı satın aldığı görülüyor. Market sahibinin şüphelenerek sorduğu "Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız?" sorusuna, soğukkanlı bir şekilde "Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz." cevabını veren şüphelinin, bu bantları az sonra gerçekleştirecekleri darp olayında kullandığı belirlendi.

NE OLMUŞTU

14 Mart tarihinde sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde; bir çocuğun ağzının, ellerinin ve ayaklarının bantlanarak akranları tarafından darbedildiği görülmüştü. Görüntülerin infiale sebep olması üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçmiş; ilk etapta 3 şüpheli, ardından yapılan geniş çaplı incelemelerle 4 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 7'ye ulaşmıştı.