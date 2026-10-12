Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

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İstanbul
Antalya'nın Kepez ilçesinde beraber yaşayan Talha T. (27) ile Canan Y. (49) arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.
Talha T. tartışma yaşadığı Canan Y.'yi darbederek öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya kaçtı.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı.
Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi ölü halde buldu.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Gözaltında bulunan şüpheli Talha T.'nin soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.