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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 01:49

Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs Konya'da kaçtı. Bir süre sonra polisleri arayarak ihbarda bulunan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 01:49

'nın ilçesinde beraber yaşayan Talha T. (27) ile Canan Y. (49) arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Talha T., tartıştığı Canan Y.'yi darbederek öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim oldu.
Talha T. (27), birlikte yaşadığı Canan Y.'yi (49) darbederek öldürdükten sonra otobüsle Konya'ya kaçtı.
Zanlı, Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini ve teslim olmak istediğini belirterek gözaltına alındı.
İhbar üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri Canan Y.'nin cansız bedenini buldu.
Canan Y.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Konya'da gözaltına alınan Talha T.'nin Antalya'ya getirileceği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ANTALYA'DA ÖLDÜRDÜ, KONYA'DA TESLİM OLDU

Talha T. tartışma yaşadığı Canan Y.'yi darbederek öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya kaçtı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı.

Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi ölü halde buldu.

Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalya'da sevgilisini öldüren şahıs Konya'da teslim oldu

Gözaltında bulunan şüpheli Talha T.'nin soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

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#Antalya
#kepez
#Talha T
#Canan Y
#Konya Emniyet Müdürlüğü
#3. Sayfa
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