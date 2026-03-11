Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Arkadaş davasında dehşet! İstismara uğradığını söyleyen kadın duruşma çıkışı öldürdü

Kocaeli'de 2 arkadaşın davalık olmasına neden olan olayda dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Eski eşini savunan kadın, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 19:52

31 Temmuz 2025 tarihinde Kocaeli İzmit'e bağlı Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde yakın arkadaş olan Ahmet Furkan Ö. ile Emrah Çeliksoy arasında akaryakıt istasyonunda çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü bıçaklayarak eve kaçtı. Ahmet Furkan Ö. de yaralı halde araçla Emrah Çeliksoy'un evine gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emrah., A.Ç., Y.E. ve B.G. yaralandı.

Olay yerinden kaçan Ahmet Furkan Ö., hastaneye giderken diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ile müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili Emrah Çeliksoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaş davasında dehşet! İstismara uğradığını söyleyen kadın duruşma çıkışı öldürdü

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Emrah Çeliksoy hakkında "öldürmeye teşebbüs", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "yaralama" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sümeyye M. (25), çeşitli iddialarda bulundu. Sümeyye M., "Emrah, eşimin yakın arkadaşıydı. Ahmet ile 2020 yılında nişanlandık, anlaşmazlık yaşadık ve nişanı attık. Bu süreçte Emrah bana Ahmet'i kötüledi. Daha sonra bana gül getirmeye, yakınlık kurmaya başladı. Ben onu abi olarak görüyordum, onun da beni kardeşi olarak gördüğünü sanıyordum" dedi.

Arkadaş davasında dehşet! İstismara uğradığını söyleyen kadın duruşma çıkışı öldürdü

Sümeyye M., ifadesine şöyle devam etti:

"Bir gün dertleşmek maksadıyla beni bir otelin restoran bölümüne çağırdı. Ahmet de başka yerde iş arkadaşları ile eğleniyormuş. Bu durumu Emrah bana söyledi. Bu görüntüleri bana göstererek benim üzülmemi sağladı. Beraber alkol içtik. Sarhoş olduğum için otelde kalabileceğimi söyledi. Anneme öyle görünmemek için kabul ettim. Ancak o da odaya geldi ve bana cinsel uyguladı. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Daha sonra Ahmet ile barıştık ve evlendik. Ancak ara ara mesaj atmaya devam ediyordu. Eşim bir mesajını gördü ve durumu sordu ben de baştan ne olduysa anlattım. Bu olaydan birkaç gün sonra da yaralama olayı gerçekleştiğini öğrendim. Biz Ahmet ile bu olaylar sebebiyle boşandık ancak kendisi bana çok destek oldu, 2 çocuğumuz var."

Emrah Çeliksoy ise tanığın anlatımlarını yalanladı.

"ZATEN BENİ KALBİMDEN BIÇAKLAMIŞLAR"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ahmet Furkan Ö. ise kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Zaten beni kalbimden bıçaklamışlar. Emrah'ın kapısına 'Benden ne istiyorsunuz' diye gittim ancak silahla üzerime geldi. Ben tutukluyum o tutuksuz, mağdur olan benim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Arkadaş davasında dehşet! İstismara uğradığını söyleyen kadın duruşma çıkışı öldürdü

İSTİSMAR İDDİASINDA BULUNAN KADIN BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Duruşma sona erdikten sonra adliye önüne çıkan taraflar arasında yeniden tartışma başladı. Mahkemede, uğradığını iddia ettiği cinsel istismarı anlatan Sümeyye M., adliye karşısındaki kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'un üzerine yürüdü. Öfkesine hakim olamayan genç kadın, Çeliksoy'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Emrah Çeliksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Sümeyye M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvercin yüzünden çıkan kavgada bıçaklamıştı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de vahşet! Sadece çocuklarını görmek istemişti: Cani kocası tarafından katledildi
ETİKETLER
#tartışma
#cinayet
#mahkeme
#bıçaklama
#istismar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.