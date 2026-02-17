Arkadaşlık isteği tartışması kanlı bitti! İstek gönderdiği kızın erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Instagram üzerinden gönderilen arkadaşlık isteği tartışması kanlı bitti. Olayın yaşandığı adres, Derebahçe Mahallesi Türkmen Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki H.C.K., Instagram hesabı üzerinden E.G. adlı kıza arkadaşlık isteği gönderdi. E.G.'nin 22 yaşındaki erkek arkadaşı E.E., kız arkadaşına arkadaşlık isteği gönderen H.C.K. ile dün akşam saat 21.00 sıralarında buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADI

Çıkan kavgada H.C.K., E.E.'yi bıçakla yaraladı. E.E., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan yaralı E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili H.C.K. ve 19 yaşındaki E.İ.'yi gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen H.C.K. ve E.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.