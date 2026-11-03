Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arkadaşlık uygulamasından tanışıp banka hesaplarını boşalttılar: 8 şüpheli yakalandı Flört uygulamaları üzerinden tanıştıkları kişilerin telefonlarını çalarak banka hesaplarındaki paraları transfer eden suç örgütüne yönelik Ankara merkezli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, flört uygulamalarından tanışıp buluştukları mağdurların cep telefonu şifrelerini öğrenerek telefonlarını çaldıkları belirlendi. Çalınan telefonlar vasıtasıyla mağdurların banka hesaplarından üçüncü şahıslara para transferi yapıldığı, paraların şüphelilerin kişisel hesaplarına çekilerek paylaşıldığı tespit edildi. Suç örgütünün eylemlerini 5 farklı ilde gerçekleştirdiği saptandı. 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli Kastamonu ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalandı.

TELEFONLARINI ÇALIP PARA TRANSFERİ YAPTILAR

Yürütülen çalışmalarsa şüphelilerin, flört uygulaması olarak kullanılan sosyal medya platformu üzerinden arkadaşlık kurma bahanesiyle kişilerle tanıştıkları ve daha sonra buluştukları tespit edildi. Şüphelilerin buluşma sırasında mağdurların dalgınlıklarından faydalanarak cep telefonu şifrelerini öğrendikleri, ardından telefonlarını çaldıkları belirlendi. Çalınan telefonlar üzerinden mağdurların banka hesaplarına giren şüphelilerin, üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

5 FARKLI ŞEHİRDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER

Soruşturma dosyası kapsamında, suç örgütü faaliyetinde bulunan şüphelilerin 5 farklı ilde gerçekleştirdikleri eylemlerle çaldıkları telefonlar ve ele geçirdikleri banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin aktarılan paraları kendi kişisel hesaplarına çektikleri ve aralarında paylaştıkları tespit edildi.

ANKARA MERKEZLİ 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda 3 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Kastamonu ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 1'i örgüt yöneticisi, 7'si örgüt mensubu olduğu değerlendirilen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.