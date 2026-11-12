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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 23:00

Ataşehir’de yürekleri ağza getiren olay: Evine haciz gelen vatandaş 5’inci kattan düştü

İstanbul Ataşehir'de evine haciz memurlarının geldiği sırada 5'inci kattaki dairenin penceresinden düşen 52 yaşındaki H.H.Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumu takip edilirken, polis olayın kaza mı yoksa intihar girişimi mi olduğunu araştırıyor.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ataşehir’de yürekleri ağza getiren olay: Evine haciz gelen vatandaş 5’inci kattan düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 23:00

Saat 16.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, haciz memurları adrese gelerek evde yasal işlem yapmaya başladığı sırada 52 yaşındaki ev sahibi H.H.Ü., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda 5'inci kattaki daire penceresinden düştü. 

Ataşehir’de yürekleri ağza getiren olay: Evine haciz gelen vatandaş 5’inci kattan düştü

HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Şahıs beton zemine düşerek yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ataşehir’de yürekleri ağza getiren olay: Evine haciz gelen vatandaş 5’inci kattan düştü

Adrese gelen polis ekipleri tarafından apartman çevresinde ve dairede incelemelerde bulunulurken, olayın kaza ya da intihar girişimi olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#polis
#İçerenköy Mahallesi
#Fatih Sultan Caddesi
#H.h.ü
#Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#3. Sayfa
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